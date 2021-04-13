Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da vakfa devredilen yapıların tam listesi

CANAN COŞKUN

[email protected] / @canancoskun

İstanbul’da toplam 76 tescilli yapının vakıflara devredildiği ortaya çıktı.

İşin içine Gezi Parkı’nın girmesiyle ortaya çıkan ‘vakıflara devir’ meselesi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye geneline 1014 taşınmazın mazbut vakıflara devredildiğini duyurmuştu. Diken’in ulaştığı bilgiye göre bunlardan 76’sı İstanbul’da. Söz konusu yapılar arasında Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye, Fatih ve Teşvikiye camileri, Galata Kulesi, Akaretler, Paşakapısı Cezaevi, Sansaryan Han, Sepetçiler Kasrı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de bulunuyor.

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İşte tam liste:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1’inci ve 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün envanterinde bulunan yapıların ne zaman ve hangi vakfa devredildiği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Söz konusu yapılardan bazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanter arşivine göre geçmiş yıllarda tescillenmiş, bazıları ise envanter listesinde yer almıyor.

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Sivil toplum kuruluşları, bu yapıların devir işlemiyle özelleştirileceği uyarısında bulunmuştu. 

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