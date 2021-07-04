‘Bu resimdeki amca kim anne?’

H. AYHAN TİNİN

Sanat da var / Sinema

Vedat Türkali ustanın unutulmaz bir romanı vardır; ‘Yeşilçam Dedikleri Türkiye‘, ülkemize ve sinemamıza başka bir açıyla bakar.

İşte o Yeşilçam’ın tiyatro kökenli iki ustasını daha yitirdik.

Biri eğitimiyle iktisatçı, içindeki tiyatro ateşiyle sanatçı olan Uğurtan Sayıner, diğeri konservatuar mezunu Kartal Tibet. Bu iki acı arasında sinemamızın tartışılmaz ‘Sultan’ı Türkân Şoray ise bir yaş daha aldı…

Bu hafta Yeşilçam filmleri gibiydi ağlarken güldük, gülerken ağladık.

Fotoğraf: DHA

Daha geçen hafta bitmemişti ki, “Benim adım Cemil” ya da “Sevim koş katil çıktı” replikleriyle kulaklarımızda, canlandırdığı karakterle gönlümüzde yer tutan Uğurtan Sayıner’i kaybettik.

Sanatçıların kaderidir. Bazıları yıldız doğar ya da yıldız olur. Bazıları değildir. Bir kez adının hep ikinci, üçüncü sırada yazılacağı kesinleşince, kolay değiştiremezsin o kaderi… Fakat bir tutku, bir inanç vardır ki içinde; küçücük bir rolde bile büyür de büyürsün seyircinin gözünde.

Spotlar senin üzerinde patlamaz, neonlarda adın yazmaz, bazen bir görgüsüz, “Ay sizi bir yerden tanıyacağım vallahi” der. Kırılırsın. Sonra yönetmen “Motor” dediğinde affedersin her şeyi…

Asıl zor kısmı yaşlandığındadır. Kazandığın üç beş kuruşu elinde tutamadıysan ya da aileden kalan bir şeyler yoksa… Ya İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı gibi (sağ olsun) bir belediye sahip çıkar sana veya sanatçı arkadaşların aralarında bir şeyler toplar…

Bir yazgıdır bu Yeşilçam’da ve son yolculuğa uğurlanırsın.

Hafta biterken ikinci bir depremle sarsıldı Yeşilçam.

Fotoğraf: DHA

Kartal Tibet! Ankara Devlet Tiyatro’sundan sinemaya geçti. Suat Yalaz’ın ‘Karaoğlan’, Sezgin Burak’ın ‘Tarkan’ karakterlerini, seri filmleriyle ölümsüz hale getirdi.

Yetinmedi. Birbirinden farklı kimi zaman romantik, kimi zaman şakacı, kimi zaman da maceracı karakterleriyle Türk Sineması’nın efsane jönlerinden biri oldu.

Üretken ve kendini geliştiren bir sanatçıydı.

Yönetmenlik yaptı. Senaryolar yazdı. Kartal Tibet külliyatına baktığınız zaman oyunculuk, yönetmenlik derken iki yüz civarında filmle dünya ölçeğinde rekor sayılabilecek kadar eser üretti.

Yıldızlar ölümsüzdür ya… Kartal Tibet’in sonsuza kadar yaşayacağını düşünürdük.

Filmleriyle büyüdüğümüz aşkı, macerayı öğrenip komik karakterleriyle gülüp eğlendiğimiz usta oyuncu; Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinin, Perran Kutman’ın ‘Perihan Abla’ dizisinin yönetmeni, ölür müydü hiç? Tarkan her maceradan kurtulur, kurduyla bozkırlara sürerdi atını… Bu kez maviliklere çevirdi yönünü…

Türk sinemasında bir yıldızdı. Gökyüzünde bir yıldız oldu.

Fotoğraf: DHA

Bu iki acı arasında mutlu bir olaya da tanıklık ettik.

‘Sultan’ bir yaş daha aldı. Türkan Şoray’sız Yeşilçam, Yeşilçam olmadan bir ‘Sultan’ hikâyesi olmazdı.

Fakat daha da güzel ve anlamlı olan; bu doğum gününde Yeşilçam’ın efsane kadın yıldızları Fatma Girik, Filiz Akın ve Türkan Şoray’ın birbirleri için söyledikleri dostluk, güven ve sevgi dolu sözlerdi.

Yaşadığımız günlerin kavgalarından, ayrıştırmalarından, nefretinden, yalancılığından neredeyse yaşam sevincimizi kaybettiğimiz bugünlerde, imdadımıza yine Yeşilçam, yine onun güzel yürekli insanları yetişti.

Filmlerindeki gibi umutlu, inançlı ve sevgi dolu üç iyi insan bizlere bir kez daha el uzattılar.

Türkan Şoray’ın doğum günü bunun için bir vesileydi. Sağlıkla uzun yaşları olsun.

Acımız olsa da ümidimizi kaybetmeden yaşamayı öğrendiğimiz Yeşilçam iyi ki vardı.

“Bu resimdeki amca kim anne?”

“Onlar Kartal abi ile Uğurtan amca yavrum, dünyanın en iyi yürekli insanları”.

Bu yazıda Yeşilçam’ın yıldızları vardı. İzlemek için başımızı dik tuttuğumuz… Biraz yazlık sinemalar, biraz çocukluğumuz…