Aydın’da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Fotoğraflar: AA

Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA’nın aktardığına göre durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytin ağaçları yananlardan Vedat Çakır, “Bütün emeklerim gitti. Kahroldum. Çok şeyler yandı. Mahvoldum” dedi.

Öte yandan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen üç personele müdahale etti.