BioNTech CEO’su Şahin: Türkiye’de 3-4 ay içinde normale dönülecek

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, “Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek” dedi.

Fotoğraf: AA

BionTech firmasının kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Sabancı Üniversitesi mezuniyet törenine, video konferans aracılığıyla onur konuşmacısı olarak katıldı.

ANKA’nın aktardığına göre pandeminin, bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini ‘tüm dünyaya gösterdiğini’ belirten Şahin, şunları söyledi: “Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz.

Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli. Bunlardan biri de bilim ve işbirliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak iş birliğine daima açık olmalıyız.”

Özlem Türeci ise Şahin’le beraber çıktıkları yolculuk boyunca ‘sonuçlarını ve neticelerini kestiremedikleri pek çok karar almak zorunda kaldıklarını’ dile getirdi. Türeci, bu yolda kendilerine ‘cesaret, tevazu ve sebat etmek’ olarak açıkladığı üç erdemin yol gösterdiğini ifade etti.