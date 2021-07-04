Filipinler’de 92 kişiyi taşıyan uçak düştü

Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. İlk belirlemelere göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: The Nation

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, Hava Kuvvetleri’ne ait uçağın Sulu Jolo Adası’na inmeye çalışırken pisti kaçırdığını ve Bangkal adlı bir köyün yakınlarına düştüğünü açıkladı. Bangkal, radikal İslamcı bir silahlı örgüt Ebu Sayyaf’ın ‘güçlü olduğu’ yerleşim birimi Patikul’un sınırlarında.

17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Sobejena, “Şimdiye kadar 40 kişiyi kurtardık. Çalışmalar devam ediyor. Uçaktaki diğer yolcuları da kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Dünyadaki çok sayıda ülkenin ordusu tarafından kullanılan Amerikan yapımı C-130 Hercules tipi uçağın askerlerin yanı sıra beş de askeri araç taşıdığı belirtildi.