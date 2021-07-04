Kripto para artık Musk’ın ‘eline bakmıyor’

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın son tweet’lerinin ardından Dogecoin ya da Bitcoin’de kayda değer bir değişiklik olmadı. Bu durum Musk’ın kripto paralar üzerinde etkisini kaybetmesi olarak yorumlandı.

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Musk paylaştığı tweet’ler ve katıldığı programlarda yaptığı yorumlarla kripto para birimlerinin değerinin çıkmasına ya da çakılmasına neden oluyordu. Uzmanlar kripto para heveslilerini Musk’ı körü körüne takip etmemeleri konusunda uyarmıştı.

ADB’li milyarder mayısta CEO’su olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın satışlarında bitcoin kullanma kararından vazgeçince dünyanın en yüksek işlem hacimli kripto parası çakılmıştı. Son olarak geçen ay kripto madenciliğinin daha temiz enerjiyle yapılması halinde Tesla’nın kripto paralarla ödeme almaya devam edeceğini söylemesiyle Bitcoin 39 bin dolara fırlamıştı.

Ancak yıl başından bu yana kripto para piyasasını etkisi altına alan ‘Elon Musk Etkisi’ denen fenomen yılın ikinci yarısında gücünü kaybediyor gibi görünüyor.

Perşembe günü ‘Baba‘ filmine gönderme yaparak Dogecoin’i desteklediği paylaşımının ardından kripto para biriminin değeri az da olsa arrtı. Ancak yaşanan bu artış birkaç ay öncesiyle kıyaslandığında çok düşük bir miktardaydı. Örneğin mayısta Twitter’da yaptığı ‘Tesla kripto para kabul etsin mi’ anketi sonrası Dogecoin yüzde 20 değer kazanmıştı.

Musk önceki gün de Dogecoin’i ‘öven‘ bir tweet paylaştı. Fotoğrafta etrafında öpüşen kadınlara rağmen kucağındaki laptoptan Dogecoin’e odaklanan bir adam görülüyor.

Britanya merkezli dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock’tan Alexandra Clark, “Görünüşe göre yatırımcılar artık dinlemiyor ve sonunda bir adamın tweet’lerinin varlıklarını alıp almama konusunda belirleyici faktör olmaması gerektiğini anlıyor” diyor.

Dogecoin’in fiyatı mayıs ayındaki 68 sentlik zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 65 düşüşle son olarak yaklaşık 24 sente düştü. Bitcoin ise nisan ayındaki zirvesinden neredeyse yüzde 50 düşüşle 35 bin dolar civarında işlem görüyor.

Yatırımcılar için tek bir etkili sesten gelen bilgi akışı arasında kripto pazarında hızlı alımlar yapıp dengeleri tutturmak ve yatırım yapmak zorlaşıyor. Ancak öyle görülüyor ki kripto topluluğu Musk’ın tweet’lerinden bıkmış durumda ve geçici bir heves olan tweet’lerinin etkilerinin kaybolmasına neden oluyor.