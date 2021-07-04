Oyuncu Nilüfer Açıkalın kadınlara dayatılan algıyı eleştirdi: Güzellik faşizmi

‘Yeşilçam’ dizisiyle setlere dönen Nilüfer Açıkalın günümüzde kadınlara dayatılan güzellik algısı için ‘faşizmin alası’ dedi. Açıkalın dünya görüşünü ise “Eşitlikçi, paylaşımcı ve haksızlığa tahammülü olmayan biriyim” diye açıkladı.

Fotoğraf: Posta

‘Kadına dayatılan güzellik algısı faşizmin alası’

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan oyuncu, “Sizin güzellik tanımınız nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Sağlık, huzur, içten gülümseyebilmek, samimiyet… Ötesi boş. Ötesi güzellik faşizmi. Faşizmin her türlüsüne karşıyım, kadına dayatılan güzellik algısı da faşizmin âlâsı! O halde neden bu kadar gereksiz müdahale, neden olanın daha ötesinde bir güzellik arayışı? Hepimiz aynaya bakınca yılların bıraktığı izleri görüyoruz, çoğumuz bir küçük müdahaleyle bazı kusurları yok edebileceğimizi biliyoruz. Hiç estetik yaptırmadım. O çizgilerin oluşmasına neden olan gözyaşlarını ve kahkahaları da yok edecekmişim gibi hissediyorum. Kafam karışık. Hele bir 10 yıl daha geçsin yine konuşuruz.”

‘Sansür uygulayan aklın gelişmesi gerek’

Açıkalın ekranlarda kadın bedenine uygulanan sansürü de eleştirdi: “Nefs konusu, kişinin kendini eğitmesiyle sorun olmaktan çıkıp konfor halini alır. Sansür kadın bedeni üzerinden uygulanıyorsa uygulayan aklın gelişmesi gerek. Çocukları korumak için uygulanıyorsa bu konuda yetkin insanlar tarafından değerlendirilmeli.”

‘Haksızlığı tahammülü olmayan biriyim’

Sanatın doğası gereği muhalif olduğunu söyleyen Açıkalın dünya görüşünü şu sözlerle açıkladı: “Eşitlikçi, paylaşımcı, iyi, güzel ve doğru olanın takdir edilmesi gerektiğini düşünen; doğrucu ve haksızlığa tahammülü olmayan biriyim.”