Akşam Postası / 4 Ocak 2023

İmamoğlu belge paylaştı: Suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına rağmen yetkisini kullanmadığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

MHP’li Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce Soylu’yu ziyaret etmiş

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın paylaştığı fotoğrafa göre, MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Memur ve emekliye zam yüzde 30’a çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memur ve emekliye zam oranının yüzde 30’a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan’ın dün açıkladığı oran yüzde 25’ti.

Prof. Demiralp anlattı: Enflasyon hakkında ‘şüphe uyandıran’ dört konu

Ekonomi profesörü Selva Demiralp, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon oranlarına duyulan şüphenin nedenlerini dört başlıkta anlattı.

‘Sermaye kontrolü’ uygulaması ‘rezerv’ şüphesi yarattı: ‘Kur bir anda sıçrayabilir’

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, bankaların döviz tranferi için belgelendirme zorunluluğu istemesini bir tür ‘sermaye kontrolü’ olarak niteledi. Bunun aslında rezervlerin sanıldığı kadar iyi olmadığını gösterdiğini söyledi.

Yeni konut kampanyası: Faiz yüzde 0,69

‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’ açıklandı. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

Aslı Baykal, iki iddiadan birini yalanladı, diğerini pas geçti

Aslı Baykal, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede isminin CHP adaylığı için konuşulduğu iddiasını reddetti.

Şentop, ‘Lozan’ın gizli maddeleri’ tartışmasına ‘noktayı koydu’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kamuoyundaki ‘Lozan’ın gizli maddeleri’ tartışmalarına değinerek “Lozan’ın gizli maddesi yok” dedi.

Migros da ‘sabit fiyat’ uygulaması başlattı

Zincir marketlerden biri olan ŞOK’un ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabit tutacağını açıklamasının ardından Migros da 419 temel ihtiyaç ürününde ‘sabit fiyat’ uygulaması başlattı.