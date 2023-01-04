Demirtaş, memur zammı üzerinden anlattı: İşin şakasının olmadığı bir kez daha görüldü

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, memur ve emeklilere yapılan yüzde 25 zammı “Yıllardır saray zenginleşirken halk fakirleşiyor” sözleriyle eleştirdi.

Selahattin Demirtaş. Fotoğraf: HDP

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 15,4 oldu.

Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zam ve enflasyon farkı da almışlardı. Buna göre, memurlara yüzde 16,4, emeklilere yüzde 15,4 zam yapılması gerekiyordu. Erdoğan, zam oranını artırarak yüzde 25’e çıkarmıştı.

Selahattin Demirtaş’sa zam oranına tepki gösterdi.

Eleştirilerini Twitter hesabından paylaşan Demirtaş şunları dedi:

“Günaydın. Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız. Çünkü bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz. Şakası yok yani.

Günaydın. Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız.



Çünkü bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz.



Şakası yok yani. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 4, 2023

İşin şakasının olmadığı, memur ve emekli maaş artış oranında bir kez daha görüldü. Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor. Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır. Güç sizdedir.”