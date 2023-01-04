Bozdağ, İmamoğlu’na çıkıştı: Kendini bilmez hadsiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘hakim ve savcıları tehdit etmekle’ suçlayarak, ifadelerinin ‘hukuka aykırı’ olduğunu söyledi.

Bozdağ, İmamoğlu’nun ‘belediyelerde terör soruşturmaları’ adı altında yaptığı toplantıya tepki göstererek, “Gök kubbeyi başınıza yıkarız” sözleriyle hakim ve savcıları tehdit ettiğini belirtti. İmamoğlu’na “Türkiye’nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul’un sorunlarıyla uğraşın” diyerek bir de ‘tavsiyede bulunan’ Bozdağ şunları kaydetti:

“Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez, İmamoğlu da tehdit edemez, başka birileri de tehdit edemez. Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur. Hakim ve savcıları, görevini yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar hukuku da hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ederler.”

Hakim ve savcıların vazifelerini hukuka uygun yaptığını aktaran Bozdağ şöyle devam etti:

“Süreç işlerken yargıyı, istinafı şimdiden hedefe koyuyor, bunlar kabul edilemez. Siyaseten kaybettiği irtifayı Adalet bakanıyla, İçişleri bakanıyla, yargıyla kavga ederek, hükümeti, siyaseti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem Türkiye’nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul’un sorunlarıyla uğraşın.

Kararlar, lehimize, aleyhimize oluşuna göre değil Anayasa, hukuka ve kanuna uygun olmasına göre değerlendirilmeli. Bunun değerlendirmesini mahkeme yapar, istinaf edilir istinaf yapar, temyiz edilir temyiz yapar, temyizin kararı kesindir, usul budur, buna göre gider. Maalesef Türkiye’de siyasi terazide yargı kararları tartılıyor, siyaset terazisini koyuyorlar, kendi tarafındaysa ‘Oh ne güzel, hakim çok iyi’, aleyhindeyse ‘Hakim çok kötü’ deniyor. Yargı kararları siyaset terazisinde tartılmaz; yargıçlar, savcılar siyaset terazisinde tartılamaz. Bunların verdiği kararı siyasetçi veya herhangi başka biri de tartışmaz. Hakim ve savcılarımıza tehdit yönetenler onların sahipsiz olduğunu asla düşünmemelidir. Devletimiz, kurumumuz, anayasamız ve yasalarımız, görev yapan hakim ve savcıların daima yanındadır. Kendini bilmez hadsizlere karşı onları koruyacak pek çok mekanizma vardır. Gök kubbeyi nasıl yıkacaklar merak ediyorum. Herkesi hukuka saygıyla davranmaya davet ediyorum.”