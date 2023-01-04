İmamoğlu belge paylaştı: Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına rağmen yetkisini kullanmadığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: İBB

‘Belediyelerde terör soruşturmaları’ adı altında basın toplantısı düzenleyen Soylu, İBB’de işe alınan 1668 kişi veya onların yakınlarının ‘terör örgütü irtibatı’ bulunduğunu, ‘irtibatlı’ kişilerden altısının ‘PKK/KCK’lı olduğunu belirlediklerini iddia etmişti. Soylu aylardır bu iddialarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın İBB dosyasıysa daha iki hafta önce gitmiş durumda.

İmamoğlu, bugün Saraçhane’de düzenlediği toplantıda Soylu’nun iddialarına rağmen yetkisini kullanmadığını belirterek ‘görev suçu’ işlediğini söyledi. İBB başkanı, Soylu’nun bu yetkisini farklı belediyelerde kullandığını belirterek belgeleri paylaştı.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

*Yasa belediyelerde sakıncalı personelin işten çıkarılması yetkisini İçişleri bakanına veriyor. Sayın bakan terörist tespiti yapmış ama sekiz ay boyunca bu kişileri yetkisi olmasına rağmen işten çıkartmamıştır. Soylu terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak görev suçu işlemiştir.

*Yasayı bilen onay makamının İçişleri bakanlığı olduğunu da bilir ama bundan da bihaberler. Hani yetkiniz yoktu bakan bey? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi işten çıkarttınız? Bakan bey bir toplantı daha yapmalı ve İBB’de bu yetkisini kullanmayıp görevi neden ihmal ettiğini açıklamalı.

*Bakanın görev ihmalini resmi bir belgeyle adım adım size aktararak kanıtlamış durumdayız. Takipçisi olup bunu burada bırakmayacağız. Hakkında suç duyurusunda bulunacağız.