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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘zam’ tepkisi: Evcilik mi oynuyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur ve emeklilere zammı yüzde 25’ten 30’a çıkaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen?”

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zam tepkisi. (Diken/AA-Twitter)

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Erdoğan’ı etiketleyerek şunları yazdı: “Önce yüzde 25 zam de, sonra kork yüzde 30 de… Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen?”


Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında memur ve emekliye zam oranının yüzde 30’a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan’ın dün açıkladığı oran yüzde 25’ti.

Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıklamıştı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 lira yapılan asgari ücret yüzde 54,5 zam almış oldu.

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