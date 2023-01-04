Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘zam’ tepkisi: Evcilik mi oynuyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur ve emeklilere zammı yüzde 25’ten 30’a çıkaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen?”

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zam tepkisi. (Diken/AA-Twitter)

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Erdoğan’ı etiketleyerek şunları yazdı: “Önce yüzde 25 zam de, sonra kork yüzde 30 de… Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen?”

Önce %25 zam de, sonra kork %30 de… Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen @RTErdogan? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 4, 2023

Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında memur ve emekliye zam oranının yüzde 30’a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan’ın dün açıkladığı oran yüzde 25’ti.

Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıklamıştı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 lira yapılan asgari ücret yüzde 54,5 zam almış oldu.