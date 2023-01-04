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Yaramazlara biraz batar!

Memur ve emekliye zam yüzde 30’a çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memur ve emekliye zam oranının yüzde 30’a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan’ın dün açıkladığı oran yüzde 25’ti.

Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.


Fotoğraf: AA

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

*Yılın ilk altı ayına ait zamlar, ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkını göz önünde bulundurarak yeni artışlar yapacağız.

*Küçük işletmelerin asgari ücret desteği 400 liraya yükseltildi.

Erdoğan, dün maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurmuştu. Bu orana sosyal medyadan büyük tepki gelmişti.

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