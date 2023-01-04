Memur ve emekliye zam yüzde 30’a çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memur ve emekliye zam oranının yüzde 30’a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan’ın dün açıkladığı oran yüzde 25’ti.
Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.
Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi:
*Yılın ilk altı ayına ait zamlar, ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkını göz önünde bulundurarak yeni artışlar yapacağız.
*Küçük işletmelerin asgari ücret desteği 400 liraya yükseltildi.
Erdoğan, dün maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurmuştu. Bu orana sosyal medyadan büyük tepki gelmişti.