Yeni konut kampanyası: Faiz yüzde 0,69

‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’ açıklandı. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

Finansman tutarları, birinci bölge olarak belirlenen İstanbul’da en çok 5 milyon TL olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası‘na ilişkin detayları açıkladı.

Üç bölge belirlendi

Bakan Nebati’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

*Programımız kapsamında İstanbul 1’inci, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2’inci, diğer tüm illerimiz de 3’üncü bölge olarak belirlendi.

*Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, birinci bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, ikinci bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, üçüncü bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL.

*Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yönelik. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate alıyoruz. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

İkamet şartı

*Ayrıca, birinci bölge (İstanbul) ve ikinci bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak.

*Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

*Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

Bakanlık aylık taksitin bir kısmını üstlenecek

*Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

*Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

Üç aşamadaki konutlar için kredi

*Programımız kapsamında vatandaşlarımız üç farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek.

*Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar.

*Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacak.