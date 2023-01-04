Nebati: Konut kampanyasında faiz yüzde 1’in altında olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayrıntıları bugün açıklanacak olan konut kampanyasında faizin yüzde 1’in altında olacağını söyledi.

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Seçimin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran iktidarın ‘Yüzyılın Kampanyası’ kapsamında konut kredisinde aylık faizi yüzde 1’in çok altına indireceği belirtiliyordu.

İktidara yakın gazetelere göre bir mortgage modeli üzerinden yapılacak sistemde alıcıları rahatlatmak için 15 yıl vade imkanı getirilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası‘na ilişkin detayları, bugün saat 10:00’da açıklayacak.

Dün Bloomberg HT’ye konuşan Nebati, “Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında geniş bir paket açıklayacağız. Oranları 1’in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız” dedi.