‘Altılı masa’ kritik virajda: Karar vakti yaklaşıyor

ALTAN SANCAR

Saraçhane mitingi sonrası tartışmaları geride bırakan ‘altılı masa’ kritik toplantılarından birini düzenliyor. Yoğun gündemli toplantının ana başlıkları arasında ortak hükümet programı, geçiş sürecinin yol haritası, başörtüsü teklifi, erken seçim senaryoları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yargı kararları olacak.

‘Altılı masa’ kritik virajda. (Fotoğraf: CHP)

Son olarak DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanan ‘altılı masa’, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını 5 Ocak’ta düzenleyecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda sıcak başlıklar ele alınacak.

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kurmaylarının üzerinde çalıştığı ortak hükümet programı ve geçiş sürecinin yol haritası bu toplantıda liderler tarafından ele alınacak. Kurmayların ortak programda büyük oranda uzlaşı sağladığı bilinirken özellikle İstanbul Sözleşmesi, Suriyeli sığınmacılar gibi başlıklar uzlaşı için liderlere bırakıldı.

‘Kırmızı’ olarak işaretlenen bu konular toplantıda ele alınarak ortaklaşma aranacak. Programda ortaklaşma sağlanması halinde de kamuoyuyla paylaşılacağı gün kararlaştırılacak.

Görev dağılımları kararlaştırılacak

Toplantıda ayrıca geçiş sürecinin yol haritası da ele alınarak son şekli verilecek. Geçiş sürecindeki yasal düzenlemelerin zamanlaması, biçimi ve yöntemi ele alınırken seçimler sonrası ortaya çıkacak tabloya göre görev dağılımları kararlaştırılacak.

Burada ayrıca gösterilmesi planlanan ortak adayın seçilmesi halinde liderlerle nasıl koordinasyon kuracağı, hangi yetkilerini kullanıp hangilerini kullanmayacağı ve devredeceği de ele alınacak. Bu yol haritasına son şeklinin verilmesinin ardından kamuoyuna açıklanacak.

İki farklı fikir

Ancak masada bu açıklama için iki ayrı fikir bulunuyor. Kimi partiler bu açıklamanın ortak adayın belirlenmesiyle yapılmasını ve adayın buradaki taahhütleri kamuoyu önünde imzalamasının güven vereceğini düşünürken bazı partilerse bunun kamuoyunda adayı olumsuz etkileyeceği için doğru olmadığını dile getiriyor.

Başörtüsü teklifi: İYİ Parti ve CHP raporlarla gelecek

Toplantının bir diğer gündem maddesi AKP ve MHP’nin başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi olacak. Ocak içinde Meclis’te görüşmelerine başlanması planlanan teklif için İYİ Parti ve CHP liderleri kurmaylarının hazırladığı raporlarla masaya gidecek.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmaylarının ‘riskli’ gördüğü noktaları ele alan ve bu noktalara düzeltmeleri de içeren bir metinle masaya oturacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hukukçulardan aldığı rapor doğrultusunda masadan nasıl bir ortak karar çıkmasının daha doğru olacağını anlatacak.

Öte yandan masadaki Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi teklife ‘Evet’ denmesi gerektiğini düşünürken, Demokrat Parti’de ‘referandum tuzağına’ işaret eden görüşler öne çıkıyor. Liderlerin bu toplantıda bu konuyu da ele alarak ortak hareket için bir zemin arayışına girişmesi bekleniyor. Davutoğlu’nun da toplantı öncesi liderlerle görüşmelerde bu konuyu dile getirdiği biliniyor.

Erken seçim ve ‘üçüncü adaylık’

Masadaki bir diğer sıcak başlıksa AKP ve MHP’den erken seçime ‘yeşil ışık’ olarak yorumlanan açıklamalar olacak. Masadaki genel eğilimin ‘yeni seçim yasası sonrası seçimlerin öne alınmasının anlamsız olacağı’ olurken AKP’den gelecek “Seçimden kaçıyorlar” açıklamalarına karşı ortak söylem birliği aranacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi halinde ortaya çıkacak ‘üçüncü adaylık’ tartışmalarına nasıl bir yaklaşım sergileneceği de bu toplantının gündem maddeleri arasında yer alacak.

İmamoğlu davası

Liderlerin masasındaki önemli başlıklardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınacağı tartışmaları olacak. Liderler bu tarz bir durumda ‘altılı masa’nın nasıl bir tavır sergileyeceğini ele alacak. Bu noktada masadaki genel eğilimin görevden alınma durumuyla karşılaşılması halinde buna yönelik sürekli ve yüksek bir tepki göstermek olduğu biliniyor. Toplantı sonrası açıklamada da İmamoğlu’na destek cümlelerine yer verileceği belirtiliyor.

Adayın adının konacağı toplantının tarihi belirlenecek

Öte yandan ortak program ve geçiş sürecinin yol haritasıyla birlikte liderler bu toplantıyla adayın adının konacağı toplantının tarihini de belirleyecek.

Böylece bu toplantıdan sonraki toplantıda masanın ortak adayı isim düzeyinde konuşulacak ve kamuoyuna açıklanacağı tarih belirlenecek. Ayrıca masanın ittifaka dönüşmesi halinde hangi seçim çevrelerinde ortak liste, hangi çevrelerde ittifak olarak gireceği de kararlaştırılacak. Bu toplantıda liderlerin masalarına bırakılan simülasyonlar ve sonuçlarına ilişkin bilgileri diğer liderlerle paylaşacak.