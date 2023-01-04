Muhalefetin zorlu ayı: Ocakta neler yaşanacak?

ALTAN SANCAR

Ocak ayı muhalefet açısından büyük gelişmelere sahne olacak. Bunlar arasında altılı masanın adayının duyurulması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmada yeni adımların atılması, HDP’ye verilen Hazine yardımına tedbir konması gibi gelişmeler yer alıyor.

Muhalefet partilerini zorlu bir ay bekliyor. (AA/İBB/Twitter)

Türkiye hararetli bir yılı geride bırakırken, 2023 iktidarın ve muhalefetin hazırlıklarını sürdürdüğü seçimlere sahne olacak. Öte yandan ocak ayının özellikle muhalefet açısından büyük gelişmelerin yaşandığı bir ay olacağı görülüyor.

Yılın ilk günlerinde muhalefetin iki önemli bloku toplantılar yaparken, gözler bir yandan da yargıdan çıkacak kararlarda olacak.

5 Ocak’ta İstanbul ve Ankara’da hem altılı masa hem de emek ve özgürlük ittifakının toplantıları düzenlenecek.

Kırmızıyla işaretli başlıklar

Altılı masanın toplantısında partilerin üzerinde çalıştığı hükümet programı ve geçiş süreci planına son şekli verilecek. Üzerinde anlaşma sağlanamayan ve kırmızıyla işaretlenen başlıklar liderler tarafından ele alınacak. Bu başlıklar arasında İstanbul Sözleşmesi, Suriyeli sığınmacıların akıbeti gibi konular yer alıyor. Son şeklinin verilmesinin ardından da altı partinin çalışması kamuoyuna duyurulacak.

Aday çalışmaları

Bu aşamadan sonra altılı masanın ocak ayı içinde bir kez daha toplanması ve masanın ortak adayının belirlenmesi çalışmalarına başlaması bekleniyor. Muhalefet kanadından gelen bilgiler, adayın isminin en geç bu ayın sonuna kadar belirlenmesinin hedeflendiğine işaret ediyor. Ama belirlenecek adayın adının kamuoyuna ne zaman duyurulacağı henüz bir takvime bağlanmış değil.

Emek ve özgürlük

Yine 5 Ocak’ta İstanbul’da toplanacak emek ve özgürlük ittifakı bileşenleri de seçimlere ilişkin tavırlarını ele alacak. Başlıklar arasında hem ortak aday hem de seçimlere nasıl bir listeyle girileceği yer alacak. İttifak bileşenlerinin bu toplantısında adayın isminden ziyade profilinin belirlenmesi ve üzerinde çalışılması bekleniyor. Bu kapsamda oluşan isim havuzundaki profiller ele alınacak. Ayrıca ittifakın seçimlere gidilirken milletvekilliği için tek liste mi ittifak listesi mi olacağını da konuşması bekleniyor. Genel eğilim ortak liste olsa da ittifaktaki Türkiye İşçi Partisi’nin uzun süredir seçimlere belli bölgelerde kendi logosuyla girme eğilimi taşıdığı biliniyor.

Gözler yargıda

Muhalefetin kritik toplantılarının hemen ardından gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrilecek. 6 Ocak’ta toplanacak olan AYM üyeleri, Yargıtay başsavcısının HDP’nin Hazine yardımlarına tedbir konması talebini karara bağlaması hedefleniyor. HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi AYM’ye sunduğu sırada da bu talebi ileten savcıya yüksek mahkemeden ret yanıtı gelmişti. Ocak ayına girmeden kısa süre önce savcı bu talebini bir kez daha AYM’ye sundu. Savcının talebinin kabul edilmesi halinde seçimlere gidilen süreçte HDP’ye 2023 için 539,5 milyon TL yardım da engellenecek.

‘Kayyım’ süreci

Ocakta gözlerin yargıda olacağı diğer iki tarihse 13 Ocak ve 25 Ocak olacak. Bu tarihler doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendirecek. 13 Ocak’ta görülecek DİAYDER davasıyla yargılanan melelere İBB’den yardım kartları verildiği için de ayrı bir dava görülüyor. Burada yargılanan isimler ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla bir kez daha hâkim karşısına çıkacak. Burada yargılanan din alimlerine yardım kartı verildiği ve gerekli araştırma yapılmadığı iddiasıyla yargılanan İBB yöneticisi ve İmamoğlu’nun yakın kurmayı Yavuz Saltık ise 25 Ocak’ta bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

Ocak içinde yine İBB’ye ve doğrudan İmamoğlu’na ilişkin savcılığa teslim edilen İçişleri Bakanlığı raporunun da savcılık tarafından incelemesinin tamamlanması ve soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verilmesi bekleniyor. Diken’in ulaştığı kaynaklar soruşturmanın açılmasına kesin gözüyle bakarken, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması için ocak ayının ortasından itibaren harekete geçileceğini savunuyor.