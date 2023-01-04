Süleyman Soylu, Sinan Ateş sorusunu geçiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin Sinan Ateş ile ilgili sorularını cevaplamaktan kaçınarak “Araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir” dedi.

Süleyman Soylu. Fotoğraf: AA

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şu ana kadar sekiz kişi gözaltına alınırken iki özel hareket polisinin de gözaltına alındığı iddia ediliyor. Ayrıca, cinayetin şüphelilerinden eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındığı ve ifade çağrılmak üzere bir süre sonra sürpriz şekilde serbest bırakılması da iddialar arasında.

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saat 10:00’da düzenlediği basın toplantısında karşı kendisi de bir basın toplantısı düzenledi.

Soylu, cinayetin şüphelilerden birinin MHP milletvekilinin evinde gözaltına alınmasıyla ilgili soruya yanıt vermekten kaçındı.

Soruları geçiştiren Soylu şunları söyledi: “Burada tetiği çekenin haricinde bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz bu kadar. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir.”