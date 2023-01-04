Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şentop, ‘Lozan’ın gizli maddeleri’ tartışmasına ‘noktayı koydu’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kamuoyundaki ‘Lozan’ın gizli maddeleri’ tartışmalarına değinerek “Lozan’ın gizli maddesi yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan “Lozan’ın gizli maddeleri 2023’te açığa çıkacak” iddiaları, 2023’e girilmesiyle yeniden gündem oldu. Tarihçiler, gizli maddelerin olmadığını belirtiyor.


TBMM Başkanı Şentop’sa konuyla ilgili son noktayı koydu. DHA’nın aktardığına göre Şentop şunları dedi: “Parlamentolar da oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok.”

SON HABERLER

Soylu, Sinan Ateş sorusunu geçiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorduğu Sinan Ateş ile ilgili soruyu cevaplamaktan kaçınarak “Araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir” dedi.

Anne-kız 560 cesedi parçalara ayırıp satmış

ABD’nin Colorado eyaletinde cenaze levazımatçısı Megan Hess, yakılması için getirilen yüzlerce cesedi izinsiz parçalara ayırıp satarak ölülerin yakınlarını dolandırmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.