Şentop, ‘Lozan’ın gizli maddeleri’ tartışmasına ‘noktayı koydu’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kamuoyundaki ‘Lozan’ın gizli maddeleri’ tartışmalarına değinerek “Lozan’ın gizli maddesi yok” dedi.

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Sosyal medyada sıkça karşılaşılan “Lozan’ın gizli maddeleri 2023’te açığa çıkacak” iddiaları, 2023’e girilmesiyle yeniden gündem oldu. Tarihçiler, gizli maddelerin olmadığını belirtiyor.

TBMM Başkanı Şentop’sa konuyla ilgili son noktayı koydu. DHA’nın aktardığına göre Şentop şunları dedi: “Parlamentolar da oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok.”