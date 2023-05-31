Akşam Postası / 31 Mayıs 2023

Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu.

CHP’li vekil: Sonucu değiştirebilecek kadar sandığa egemen olamadık

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, “Sandıkların hepsine egemen olamadık. Egemen olamadığımız ve seçim sonucunu değiştirebilecek sandık sayısının varlığından hepimiz haberdarız” dedi.

Avukatı, ‘saldırı faili’ gösteren Zafer Partili Taşkaya’ya hapis cezası

Taksim patlamasında avukat Jiyan Tosun’u ‘fail’ olarak hedef gösteren Zafer Partili Adem Taşkaya’ya beş yıl dört ay ceza verildi. Taşkaya’nın cezası ‘hal ve davranışları’ gerekçesiyle üç yıl 17 ay 10 güne indirildi.

Selvi’nin ‘İmamoğlu’nun cezası onandı’ iddiasına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezasının onandığını iddia eden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yalanlandı.

Hakkımızda hayırlısı: AKP anayasayı yeniden gündemine aldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçen dönemde gündeme getirdikleri anayasa değişikliğini bu dönemde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Dolar kurunda konuşulan seviyeler: 25-26 TL

Orca Macro Finansal Danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu, dolar/TL kurunda altı ay içerisinde 25-26 seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Oğan’ın ‘plan’ı suya düştü: Sığınmacılar Türkleştirilecekmiş

AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, sığınmacıların gitmeyeceğini, tam tersine ‘entegre edilerek Türkleştirileceğini’ söyledi.

MHP’li Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun yargılanması için yol gösterdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, artık milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açılması için yargıya yol gösterdi.

Gülşen ‘ayrımcılık’tan ceza ödeyecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şarkıcı Gülşen hakkında imam hatiplilere ‘ayrımcılık’tan para cezasına hükmetti.

Ekonomist Şatıroğlu: Acil durum fonu oluşturun

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, yatırımcılara bir süre TL varlıklardan uzak durulması tavsiyesinde bulunarak ”Acil durum fonu oluşturmaya çalışın” dedi.