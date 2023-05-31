Akşam Postası / 31 Mayıs 2023

Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu.
Temelli’den siyaseti bırakan Demirtaş’a: Onu bırakmayız
CHP’li vekil: Sonucu değiştirebilecek kadar sandığa egemen olamadık
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, “Sandıkların hepsine egemen olamadık. Egemen olamadığımız ve seçim sonucunu değiştirebilecek sandık sayısının varlığından hepimiz haberdarız” dedi.
Avukatı, ‘saldırı faili’ gösteren Zafer Partili Taşkaya’ya hapis cezası
Taksim patlamasında avukat Jiyan Tosun’u ‘fail’ olarak hedef gösteren Zafer Partili Adem Taşkaya’ya beş yıl dört ay ceza verildi. Taşkaya’nın cezası ‘hal ve davranışları’ gerekçesiyle üç yıl 17 ay 10 güne indirildi.
Selvi’nin ‘İmamoğlu’nun cezası onandı’ iddiasına yalanlama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezasının onandığını iddia eden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yalanlandı.
Hakkımızda hayırlısı: AKP anayasayı yeniden gündemine aldı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçen dönemde gündeme getirdikleri anayasa değişikliğini bu dönemde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Dolar kurunda konuşulan seviyeler: 25-26 TL
Orca Macro Finansal Danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu, dolar/TL kurunda altı ay içerisinde 25-26 seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.
Oğan’ın ‘plan’ı suya düştü: Sığınmacılar Türkleştirilecekmiş
AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, sığınmacıların gitmeyeceğini, tam tersine ‘entegre edilerek Türkleştirileceğini’ söyledi.
MHP’li Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun yargılanması için yol gösterdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, artık milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açılması için yargıya yol gösterdi.
Gülşen ‘ayrımcılık’tan ceza ödeyecek
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şarkıcı Gülşen hakkında imam hatiplilere ‘ayrımcılık’tan para cezasına hükmetti.
Ekonomist Şatıroğlu: Acil durum fonu oluşturun
Ekonomist Tunç Şatıroğlu, yatırımcılara bir süre TL varlıklardan uzak durulması tavsiyesinde bulunarak ”Acil durum fonu oluşturmaya çalışın” dedi.