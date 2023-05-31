CHP’de MYK ve parti meclisi için ‘ince hesaplar’

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ALTAN SANCAR

28 Mayıs seçimlerinin ardından ‘vitrin değişikliği‘ne hazırlanan CHP’de merkez yönetme kurulu (MYK) toplantısı öncesi üyeler istifa etti.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın katılacağı toplantıda istifaları kabul edecek ve ardından parti meclisi üyelerinden yeni görevlendirmeler yapacak.

Partinin bazı MYK üyeleri istifaları ‘teamül gereği’ diye açıkladı. Ancak başka parti kaynakları istifaların bizzat Kılıçdaroğlu tarafından istendiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan Öztunç ve Tezcan’a sitem

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun Ali Öztunç ve Bülent Tezcan’ı eleştirerek genel başkan yardımcılarının grup başkan vekilliğine aday olmalarını doğru bulmadığını dile getirdiği öğrenildi.

Bu eleştiriye Akif Hamzaçebi’nin Kılıçdaroğlu’nun seçim performansını eleştiren tweet’lerinin yol açtığı öne sürüldü.

Zira Tezcan ve Öztunç’un grup başkan vekili olması halinde parti meclisi üyeliklerinin düşeceği ve yedeklerden Hamzaçebi’nin parti meclisine girme ihtimalinin olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.

Bu nedenle Öztunç ve Tezcan’ın MYK’daki yerini koruması güçlü bir ihtimal olarak gündeme geliyor.

‘İmamoğlu hassasiyeti’

Parti meclisinden ‘fire’ vermek istemeyen Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle grup başkan vekilliği konusunda da ağırlığını koyabileceği belirtiliyor. Grup başkan vekilliğine şu ana kadar partinin önde gelen bazı isimleri adaylığını koydu.

CHP’nin yeni milletvekili ve parti meclisi üyesi olan Deniz Demir’in de gençlik politikaları konusunda MYK’da görev alması bekleniyor.

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında ise herhangi bir gerilim olmadığını dile getirdi. İmamoğlu’na yakın isimlerle dengenin kurulacağını savunan partililer, Kılıçdaroğlu’nun da İmamoğlu konusunda ‘hassas’ davrandığını savundu.

Bu bağlamda Kılıçdaroğlu’nun özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bazı isimleri merkez yürütme kuruluna alabileceği dile getiriliyor.