Forbes en zengin 10 futbol kulübünü açıkladı

ABD merkezli Forbes dergisi, dünyanın en zengin 10 kulübünü açıkladı. Real Madrid ilk sırada; ilk 10’da altı İngiliz, iki İspanyol, bir Fransız bir de Alman kulübu var.
Forbes’in sıralaması şöyle:
- Real Madrid- 6,07 milyar dolar
- Manchester United- 6 milyar dolar
- Barcelona- 5,51 milyar dolar
- Liverpool- 5,29 milyar dolar
- Manchester City- 4,99 milyar dolar
- Bayern Münih- 4,86 milyar dolar
- Paris Saint Germain- 4,21 milyar dolar
- Chelsea- 3,1 milyar dolar
- Tottenham – 2,8 milyar dolar
- Arsenal- 2,26 milyar dolar