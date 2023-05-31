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Yaramazlara biraz batar!

Forbes en zengin 10 futbol kulübünü açıkladı

ABD merkezli Forbes dergisi, dünyanın en zengin 10 kulübünü açıkladı. Real Madrid ilk sırada; ilk 10’da altı İngiliz, iki İspanyol, bir Fransız bir de Alman kulübu var.

Fotoğraf: Manchester City
Fotoğraf: Manchester City

Forbes’in sıralaması şöyle:


  1. Real Madrid- 6,07 milyar dolar 
  2. Manchester United- 6 milyar dolar 
  3. Barcelona- 5,51 milyar dolar 
  4. Liverpool- 5,29 milyar dolar 
  5. Manchester City- 4,99 milyar dolar 
  6. Bayern Münih- 4,86 milyar dolar 
  7. Paris Saint Germain- 4,21 milyar dolar 
  8. Chelsea- 3,1 milyar dolar 
  9. Tottenham – 2,8 milyar dolar 
  10. Arsenal- 2,26 milyar dolar 

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