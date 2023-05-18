Şampiyonlar Ligi’nde son finalist Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid’i 4-0 yenerek İstanbul’daki finalde Inter’in rakibi oldu.

Manchester City – Real Madrid

Yarı final rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kalan takımlardan İngiltere temsilcisi Manchester City, İspanya’nın Real Madrid takımını Etihad Stadı’nda ağırladı.

City, Madrid’i 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid’i eleyen Manchester City, 2021’in ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı. İngiltere ekibi, İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İtalya ekibi Inter ile karşılaşacak.