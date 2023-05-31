CHP’li vekil: Sonucu değiştirebilecek kadar sandığa egemen olamadık

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, “Sandıkların hepsine egemen olamadık. Egemen olamadığımız ve seçim sonucunu değiştirebilecek sandık sayısının varlığından hepimiz haberdarız” dedi.

Görsel: Youtube

Milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakı salt çoğunluğu aşarak 323 milletvekiliyle, 212 milletvekili çıkaran millet ittifakı ve 65 milletvekili çıkaran emek ve özgürlük ittifakını geçti.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

CHP listelerinden Erzincan’da milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, ildeki sandıkların yüzde 15’inde ıslak imzalı tutanaklara ulaşamadıklarını söylemişti.

’14 Mayıs’ta eksik kalındı’

Dün akşam Halk TV canlı yayınında konuşan Günaydın, şunları dedi:

*Biz özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. Çıktık diyen arkadaşları gerçeği tam olarak söylemiyorlar. 28 Mayıs’ta çok daha iyiydi durum ama 14 Mayıs’ta eksik kalındı.

*Sandıkların hepsine egemen olamadık. Bir kısmına egemen olabildik. Egemen olamadığımız ve seçim sonucunu değiştirebilecek sandık sayısının varlığından hepimiz haberdarız.

*Bu rakamları telaffuz etmek istemiyorum, verisi bende yok. Birileri söylüyor ben de ikinci elden duyuyorum. Bunun sorumlusu kim ise ortaya koymalıdır.

‘Bilişim sisteminde eksiklik olmadı’

*14 Mayıs’ta CHP’nin bilişim sisteminde eksiklik olmamıştır. Buna karşılık sandıklara hakimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda eksiklikler olmuştur.

*Bu bir sistem sorunudur, kurumsallık sorunudur. Bu eksiklik varsa ben de sorumluyum, çünkü parti meclisi üyesiyim. 192 bin sandığın tamamına egemen olduk dersek, doğru söylemiyoruz.