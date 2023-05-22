Sarıgül’den özeleştiri: Islak imzalı tutanaklarda yüzde 15 eksik vardı

CHP listelerinden Erzincan’da milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ildeki sandıkların yüzde 15’inde ıslak imzanın gelmediğini söyledi.

Mustafa Sarıgül. (AA)

Sarıgül, seçimlerde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamış ve CHP listesinden Erzincan’dan milletvekili adayı gösterilmişti.

Sarıgül, şehirde daha önce ikisi de AKP’de olan milletvekilliğinin birini muhalefete kazandırmıştı. Seçimlere ilişkin Halk TV’de konuşan Sarıgül, ıslak imzalı sandık tutanaklarının yüzde 15’ine ulaşamadıklarını söyledi.

Sarıgül’ün açıklaması şöyle: “Geçen hafta sandıklara yeteri kadar sahip çıkılmadığını üzüntüyle aktarmak istiyorum. Muhalefet partilerinin görevi 191 bin 900 kişiyi o sandıkların başına koymak ve o ıslak imzaları almak. Siyasi partilerin canla başla çalıştığı kanısındayım. Erzincan’da biz bu sandıkların yüzde 85’ine hakim olduk. Yüzde 15 eksiğimiz vardı. Bunu da bir özeleştiri olarak söylüyorum. Bu pazar bunu gidermeye çalışacağız.”