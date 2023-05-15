Sarıgül, Kılıçdaroğlu için ‘gecesini gündüzüne katacak’

CHP listesinden memleketi Erzincan’da milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapana kadar gece gündüz çalışacağını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden Erzincan’da milletvekili adayı gösterilen Sarıgül, Anadolu Ajansı’nın aktardığı verilere göre yüzde 35,95 oy oranıyla Meclis’e girmeyi başardı.

Sarıgül, sonuçların ardından, Twitter’dan “Asla bitmez hayatta. Güneşli yarınlar. Her yürekte yaşayan. Bir çocuk varsa umut var” notuyla paylaştığı videoda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı verdi:

“Bütün Erzincan’ı kucaklayacağım. Söz veriyorum ama daha işimiz bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim.”