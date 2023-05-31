Dolar kurunda konuşulan seviyeler: 25-26 TL

Orca Macro Finansal Danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu, dolar/TL kurunda altı ay içerisinde 25-26 seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

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İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor.

İhracatçılar, iki ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde ‘denge kur’ seviyesi olarak 25-26’yı talep etmişlerdi.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan stratejist Kırıkoğlu’na göre de kurda ‘adil seviye’ 25-26 lira: ”Bunun üzerine bir de yurt dışından yabancı sermaye akımı girmesini bekleyeceksek o zaman kurun biraz daha overshoot etmesi, bu adil seviyenin de biraz üstüne çıkıp daha da ucuzlayıp yabancıları içeri cezbetmesi gerekli olabilir. Çünkü bu dediğim hesabı, yabancı yatırımcılar da yapıyor. Onlar da bakıyorlar. ‘Bu işin adil değeri eğer 25-26 ise ben niye adil değerden gireyim? Ucuz olduğu zaman girerim’ diyorlar. O da 28-29’u bekleyecek belki.

Dövizde konuşulan seviyeler bunlar özetle. Maalesef tüketiciler açısından çok yüksek ve tabii ki yüksek enflasyon ve alım gücü erimesine işaret ediyor ama işte son bir yıllık maruz kaldığımız bu yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artış ve rezerv gelişmeleri neticesinde ulaştığımız noktada görülen denge seviyeler maalesef bu. 25-26 TL önümüzdeki altı ay içerisinde hiç şaşırtıcı olmaz.”