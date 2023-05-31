Ekonomist Şatıroğlu: Acil durum fonu oluşturun

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, yatırımcılara bir süre TL varlıklardan uzak durulması tavsiyesinde bulunarak ”Acil durum fonu oluşturmaya çalışın” dedi.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Haftanın ilk üç iş gününde borsa, döviz ve altında yükseliş yaşandı.

Tunç Şatıroğlu tasarrufların Eurobond, döviz, altın ve yabancı borsalara yatırım yapan fonlarda değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Şatıroğlu, ”Zor zamanlar için sizi altı ay idare edebilecek acil durum fonu oluşturmaya çalışın” dedi.

Şatıroğlu’nun tavsiyeleri şöyle:

*Evet artık alacağınızı aldınız. Bundan sonra tasarruf zamanı. Harcamalarınızı zorunlu ve isteğe bağlı diye ikiye ayırın. İsteğe bağlı olanları da ‘vazgeçebilirim, daha ucuz bir alternatife geçebilirim’ veya ‘vazgeçemem’ diye ayırın.

*Tasarruflarınızı Eurobond, döviz, altın, yabancı borsalara yatırım yapan fonlarda değerlendirin. TL varlıklardan bir süre uzak durun. Zor zamanlar için sizi altı ay idare edebilecek acil durum fonu oluşturmaya çalışın.

*Mehmet Şimşek gelir ve de faiz enflasyonun üzerine çıkarsa o zaman mevduat veya hazine bonoları da cazip olabilir. Bunun dışında bir beklentiye girilmemeli. Borsa da herkesin beklentisi ve risk toleransına uygun değildir. Kripto para tamamen spekülasyondur.