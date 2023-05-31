Boğaziçi Üniversitesi’nde hüllecilere lojman tahsisi

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MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde okul yönetimine yakın ve hülle yoluyla makam sahibi yapılan kişilere lojman tahsis edildi.

Fotoğraf: Vikipedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Naci İnci’nin yönetimi, okuldaki kadrolaşmasını sürdürüyor. Akademisyenleri çeşitli bahanelerle okuldan uzaklaştıran yönetim, adrese teslim ilanlarla ‘tanıdık’ kişileri işe alıyor.

Yönetim, kadrolaşmasını personel üzerinden de yürütüyor. Yazılı ve sözlü sınavlarda tüm soruları bilenler işe alınmazken idarecilerin akrabaları, hükümete ve okul yönetimine yakın isimler işe alınıyor.

Okul yönetimi, kendisine yakın isimlere ‘kıyak’ geçmeye devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerinden önce okulun konut tahsis komisyonunun düzenlediği toplantıda yönetime yakın isimlere ve hülle yoluyla yükseltilen kişilere lojman tahsis edildi.

Olmayan fakültenin sekreterine lojman

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun ‘kayyım rektör’ olarak atanmasından sonra Şubat 2021’de iletişim ve hukuk fakülteleri kurulmuştu. Bu fakülteler, okulda kadrolaşmak için kullanılan ‘truva at’larıydı.

Hukuk fakültesinin kuruluş işlemleri tamamlanmasına rağmen iletişim fakültesinin ismi var, kendisi yok.

Fakültede sadece üç kişi bulunuyor. Bunlar endüstri mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve iletişim fakültesi dekanı Gürkan Kumbaroğlu, adrese teslim kadroyla işe alınan ve hızlı bir şekilde okulun yönetim organı senatoya dahil edilen Cihat Arınç ve sık sık değişen fakülte sekreteri. Fakültenin binası ve öğrencisi yok.

Aralık 2022’den beri fakülte sekreteri beş defa değişti. Bu pozisyon hülle yoluyla atamalar için kullanıyor. Önceki sekreterler, atandıktan kısa bir süre sonra şube müdürü yapıldı.

Fakültenin şu anki sekreteri AKP’li Serdivan belediyesinde memurken fakülte sekreterliğine Şubat 2023’te atanan Burhaneddin Kanlıoğlu.

Kanlıoğlu’na lojman tahsis edildi.

Hüllecilere lojman

Okul dışından yine kadrolaşmak için kurulan veri bilimi ve yapay zeka enstitüsüne Ağustos 2022’de sekreter yapılan Orhan Turan Açıkgöz, Ocak 2023’te disiplin işleri şube müdürlüğüne atandı.

İBB’de AKP yönetimindeyken çalışmaya başlayan Bahattin Toptaş, Ocak 2023’te iktisadi ve idari bilimler fakültesine sekreter yapıldı. Bir hafta sonra da destek hizmetleri şube müdürü olarak atandı.

Toptaş’ın yerineyse AKP’li Konya belediyesinde sanat tarihçi olarak çalışan Eshabil Yıldız atanmıştı. Yıldız da daha sonrasında şube müdürü yapıldı.

Açıkgöz ve Toptaş’ın isimleri de lojman tahsis edilenler arasında.

Yıldız’a gelir gelmez lojman tahsis edilmişti. Şimdiyse talebi doğrultusunda lojmanı değiştirilecek.

Fakülte sekreterliği şube müdürlüğüne göre hiyerarşik olarak üst bir pozisyon, ancak şube müdürlüğü yönetimsel olarak daha geniş yetkilere sahip. Bir kişi, sekreterliğe atandıktan sonra sınavsız bir şekilde şube müdürlüğüne atanabiliyor. Bu durum da sürekli Sayıştay raporlarına takılıyor.

Yönetime yakın isimlere lojman

Okul yönetime yakın isimlere de lojman tahsis edildi.

İBB’de AKP yönetimindeyken çalışmaya başlayan Uğur Kandemir, okulun genel sekreter yardımcılığına atanmıştı. Kandemir’e lojman tahsis edildi.

Okul yönetimi değiştikten sonra yönetimden yana tavır alan personel Şükrü Ordu ve Muhammet Ali Demir’e de lojman verildi.

Ordu, iktisadi ve idari bilimler fakültesi sekreteri, Demir’se yönetim bilimleri fakültesi sekreteri olarak atanmıştı.

İktisadi ve idari bilimler fakültesi sekreterliği de yine hülle atamaları için kullanılıyor. Yıldız ve Toptaş bu şekilde şube müdürü olmuştu.