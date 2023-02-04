Boğaziçi ‘kayyımı’, arşiv merkezini lojmana çevirdi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde kurumsal hafıza ve Türkiye’deki arşivcilik çalışmaları için önemli bir yeri olan arşiv ve dokümantasyon merkezinin binası, daire başkanları Soner Melih Kural ve Kasım Mantarcı’ya lojman oldu.

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi Binası.

Güney Kampüs’te bulunan söz konusu bina arşiv ve dokümantasyon merkezi, Bizans Araştırmaları Enstitüsü ve Müşteri İç Görü Merkezi tarafından kullanılıyordu. Boğaziçi yönetimi, 7 Eylül 2022’de merkezin kapatıldığını ve kütüphaneye bağlandığını bildirmişti. Yönetim, aynı gün öğleden sonraysa iki saat içinde binanın ‘apar topar’ boşaltılmasını istedi. Önceden Diken’e konuşan idari sorumlu Cengiz Kırlı, karardan kimsenin haberi olmadığını söylemişti.

Bu olaydan sonra binanın lojman olarak kullanılacağı veya hukuk ve iletişim fakültelerine ya da yeni kurulan enstitülere tahsis edileceği de iddia edilmişti.

Bina, şu an lojman olarak kullanılmaya başladı.

Diken’in edindiği bilgiye göre, yapı işleri daire başkanı Soner Melih Kural ve spor kültür sağlık daire başkanı Kasım Mantarcı ocak ortasından itibaren binayı lojman olarak kullanmaya başladı. İddiaya göre, lojman için lüks harcamalar yapıldı.

Boğaziçi’ndeki lojmanların kimlere tahsis edileceğini belirleyen konut tahsis komisyonunda Mantarcı üye, Kural’sa yedek üye olarak bulunuyor. Komisyonda ayrıca rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu ve genel sekreter Hasan Fehmi Topal üye; personel daire Başkanı Akkız Duman yedek üye olarak bulunuyor.

Daha önce de Boğaziçi’ndeki lojmanlar ‘kayyım rektör’ döneminde işe girenlere veya yükselenlere tahsis edilmişti. Örneğin, bilgi işlem merkezine işe alındıktan sonra üniversitenin genel sekreterine sekreter yapılan Taha Eligüzel için 24 Mayıs 2022’de anahtarları değiştirilerek kapatılan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin (İMBM) misafirhanesi lojmana dönüştürülmüştü. Öğrencileri döven güvenlik görevlisi Faruk Karadoğan’a da lojman verilmişti.

Kural’ın kardeşi Umutcan Kural, geçen aylarda Boğaziçi’nde işe girdi. Kural, işe alım komisyonunda bulunuyor.