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Yaramazlara biraz batar!

Temelli’den siyaseti bırakan Demirtaş’a: Onu bırakmayız

Eski HDP eş genel başkanı ve Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, aktif politikayı bıraktığını açıklayan tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında “Ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır” dedi.

Görsel: Diken

Artı TV’de Demirtaş’ın açıklamasını değerlendiren Temelli şunları söyledi: “Siyasetten emekli olunmaz. Dolayısıyla şu anki duygu haliyle böyle bir şey söylemiş. O siyaseti bırakmak istese de ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır. Beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz.”


Demirtaş, son yazısında partisinin oy oranındaki gerilemeye ilişkin tespitler sıralamış, tablonun iyi çözümlenememesi durumunda düşüşün devam edeceğini söylemiş ve partisine eleştiriler yöneltmişti

Daha sonra Twitter’ından bir mesaj daha paylaşan Demirtaş şunları demişti: “Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.” 

Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

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