Oğan’ın ‘plan’ı suya düştü: Sığınmacılar Türkleştirilecekmiş

AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, sığınmacıların gitmeyeceğini, tam tersine ‘entegre edilerek Türkleştirileceğini’ söyledi.

Sinan Oğan, bir ‘planı’ olduğunu ve ‘sığınmacıların belirlenen takvim dahilinde gönderileceğini’ ileri sürerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamıştı. Tepkileri de “Plana sadık kal” diyerek yatıştırmaya çalışmıştı.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. (AA)

Turkish News Portal’a konuşan Aktay, sığınmacılar hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin emme ve entegre etme kapasitesi çok güçlüdür. Gerekirse bunları (sığınmacıları) Türkiye’nin bir parçası haline getirir, Türkleştirir. Bunlar Türkiye’ye çok daha sadık bir kitle haline de gelirler.”

Oğan, ‘vazgeçilmez kriter’ olarak belirlediği sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda bir takvim oluşturulduğunu da iddia etmişti: “Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olan sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur ve bu takvim en kısa zamanda işlemeye başlayacaktır. Ülkemizdeki sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine güven içerisinde geri gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır.”