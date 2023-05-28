Sinan Oğan kendine pay çıkardı: ‘Plana sadık kalanlar’a teşekkür

Sinan Oğan, ikinci turu önde götüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kutlarken seçmenlerine ‘plana sadık kaldıkları için’ teşekkür etti.

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Kesinleşmeyen ikinci tur seçim sonuçlarına göre Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

İlk turda yüzde 5,17 aldıktan sonra bir planının olduğunu öne süren Sinan Oğan, daha sonra cumhur ittifakı adayı Erdoğan’a destek verdiğini açıklamış; Erdoğan da onu ‘cumhur ittifakının elemanı’ ilan etmişti.

Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanınca Twitter’dan bir mesaj paylaşan Oğan, şunları yazdı:

*Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

*Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

*Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.