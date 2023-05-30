Erdoğan, Sinan Oğan’a ‘ayrıca’ teşekkür etmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sinan Oğan’a seçim gecesi ‘ayrıca’ teşekkür ettiğini yazdı.

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İlk turda yüzde 5,17 aldıktan sonra bir planının olduğunu öne süren Sinan Oğan, daha sonra cumhur ittifakı adayı Erdoğan’a destek verdiğini açıklamış; Erdoğan da onu ‘cumhur ittifakının elemanı’ ilan etmişti.

Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının ardından cumhur ittifakı partileri liderleri ve Oğan, Beştepe’nin balkonunda hep beraber poz vermişti. Erdoğan buradaki tüm liderlere teşekkür etmişti.

Selvi, Erdoğan’ın seçim gecesi Sinan Oğan’a ayrı teşekkür ettiğini yazdı: ”Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür ettikten sonra hemen yanındaki Sinan Oğan’la bir şeyler konuşmuştu. Kameraya yansıyan bu görüntüyü merak ettim. Erdoğan, Sinan Oğan’a, ‘Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim’ demiş.”

Diğer yandan Sözcü’den Veli Toprak, bugünkü haberinde Sinan Oğan’ın isminin bakanlık için geçtiğini yazdı.