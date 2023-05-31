Taksim Dayanışması: Karanlık gider, Gezi kalır

Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Parkı protestolarının 10’uncu yılında bir araya gelerek, “Karanlık gider, Gezi kalır” mesajı verdi.

Fotoğraf: ANKA

Taksim Dayanışması üyeleri, Taksim’de bulunan Makine Mühendisleri Odası önünde bir araya geldi. “Karanlık gider, Gezi kalır” yazılı pankartın açıldığı eylem çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı.

Taksim Dayanışması adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, direnişle gurur duyduklarını belirtti. ANKA’nın haberine göre Köymen’in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Gezi’nin 10’uncu yılında şehir şehir, dalga dalya yayılan, yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hala ilk günkü gibi gurur duyuyoruz.

*Tek bir kız kardeşini bile yalnız bırakmayan kadınlarla, yok sayılmaktan öte, siyasi iktidar sahipleri tarafından nefret objesi hâline getirilmelerine rağmen buradayız ve burada var olmaya devam edeceğiz kararlılığını gösteren LGBTİ bireylerle, gündüz işte, gece direnişteyiz diyen beyaz yakalılarla, şehrin bütün parklarını Gezi Parkı’na dönüştüren işçilerle, işsizlerle, emeklilerle, coşkusu, enerjisi ve kararlılığıyla bu ülkede haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere her zaman karşı çıkanlar olacağını gösteren gençler ve ruhu hep genç kalanlarla gurur duyuyoruz.

*Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkini’mizin, Ali İsmail’imizin, Abdocan’ımızın, Mehmet’imizin, Ethem’imizin, Ahmet’imizin, Meden’imizin ve Hasan Ferit’imizin anılarıyla gurur duyuyoruz.

*Haksız, hukuksuz, delilsiz, mantıksız ve vicdansız tutum ve kararlarla 5,5 yıldır hapiste tutulan Osman Kavala ile Gezi’nin onurlu bakiyesini bizler adına taşıyan, tutuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Mine Özerden’le gurur duyuyoruz.

*Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek. 10’uncu yaşında da Gezi’yi hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganıyla anıyoruz Gezi direnişini ve bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu gurur hepimizin. Karanlık gider, Gezi kalır.