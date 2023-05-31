MHP’li Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun yargılanması için yol gösterdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, artık milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açılması için yargıya yol gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu söyleyen Yıldız, bunların iddianameye dönüştürülmesi için başsavcılıklara seslendi.

Yıldız’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

*Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek.CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi.

Hakkında düzenlenmiş fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

*Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir.

*Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.