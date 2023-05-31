Avukatı, ‘saldırı faili’ gösteren Zafer Partili Taşkaya’ya hapis cezası

Taksim patlamasında avukat Jiyan Tosun’u ‘fail’ olarak hedef gösteren Zafer Partili Adem Taşkaya’ya beş yıl dört ay ceza verildi. Taşkaya’nın cezası ‘hal ve davranışları’ gerekçesiyle üç yıl 17 ay 10 güne indirildi.

Zafer Partili Adem Taşkaya.(Twitter)

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de Ahlam Albashır tarafından yapıldığı ileri sürülen bombalı saldırıdan sonra Zafer Partisi yöneticisi Adem Taşkaya, avukat Jiyan Tosun’un ‘fail’ olarak hedef göstermişti.

Taşkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması Küçükçekmece 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada söz verilen sanık Taşkaya, Zafer Partisi’nde bilişim ve enformasyondan sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu ve patlamanın yaşandığı gün Telegram gruplarından paylaşılan bilgilerden yola çıkarak, Tosun’un fail olduğu yönünde sanal medyada paylaşım yaptığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Tosun’un fotoğrafını yanlışlıkla paylaştığını ileri süren Taşkaya, “Bu fotoğraflar PTS sisteminden alınmış fotoğraflardı, bunları da ancak bir polis veyahut jandarma yapabilir ve paylaşılan fotoğraflar yüz tanıma sistemi tarafından alınmış fotoğraflardı, bunları da bir kolluk görevlisi temin edebilir diye düşündüm” diye konuştu.

‘Araştırılsın’ talebi

Tosun’un avukatı Eren Keskin, Taşkaya’nın partisinin istihbarat biriminde yer aldığına işaret ederek, bilgilerin polis veya jandarmadan alındığını kaydetti. Keskin, bilgilerin alındığı Telegram hesaplarının araştırılmasını istedi. Durumun salt ‘hakaret’ içermediğini ve ‘tehdit’ suçunun da oluştuğunu ifade eden Keskin, mahkemeden bu bağlamda da suç duyurusunda bulunmasını istedi.

İndirimli ceza

Kararını açıklayan hakim, Taşkaya’ya ilişkin suç maddelerinden toplamda beş yıl dört ay ceza verdi. Taşkaya’nın yargılama esnasındaki ‘hal ve davranışları’ gerekçe gösteren hakim cezayı dört yıl beş ay 10 güne indirdi.