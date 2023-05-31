Boğaziçi Üniversitesi’nde toplu mezuniyet töreni bu sene de iptal

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MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, geçen yıl gibi bu yıl da her bölümün ayrı ayrı mezuniyet töreni yapacağını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter (Geçen seneki alternatif mezuniyet töreninden)

Öğrencilere atılan e-postada “Üniversitemizin 156. mezuniyet töreni, 5-6-7 Temmuz 2023 tarihlerinde her bir fakülte ve enstitünün diploma dağıtımlarını yapacakları diploma dağıtım törenleri şeklinde gerçekleşecektir” dendi. E-postada, hangi bölümün ne zaman diploma alacağı da belirtildi. Diploma dağıtım törenleri birden fazla ve birbirinden uzak salonlarda düzenlenecek.

Bu sene atılan e-posta, geçen sene atılan e-postayla aynı.

E-postada toplu törenin iptal edildiği doğrudan yazılmayıp her bölümün törenini ayrı yapacağı dile getiriliyor.

Toplu tören artık yok

Okul tarihi boyunca toplu olarak düzenlenen törenler artık yok. Çünkü öğrencilerin tepkisinden çekiniliyor. Böylelikle öğrenciler olabildiğince dağınık olacak ve toplanmaları engellenmeye çalışılacak.

Öğrenciler önceki dönemlerde tepkilerini mezuniyet törenlerine yansıtabiliyordu. Örneğin, 2016 ile 2021 arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yine seçim sonuçlarını göz ardı ederek atadığı rektör Mehmed Özkan döneminde mezuniyet töreni toplu yapılmış ve öğrenciler sırt dönme gibi eylemler düzenlemişti. 1990’larda da benzer törenler ve protestolar vardı.

Öğrenciler tehdit edilmişti

Geçen sene de toplu mezuniyet töreni iptal edilmiş, öğrenciler bu nedenle alternatif mezuniyet töreni düzenlemişti.

Okul yönetimi, mezuniyet töreninden iki gün önce öğrencileri e-posta yoluyla tehdit etmişti. E-postada “İzinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, kampüslere girişleri engellenecektir” yazıyordu. ‘İzinsiz eylemlerle’ anlatılmak istenen de alternatif mezuniyetti.

Alternatif mezuniyet, güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışılmış ancak öğrenci, veli ve akademisyenlerin direnişiyle alternatif mezuniyet düzenlenmişti.

Törenden sonraysa çok sayıda mezunun kartı iptal edilerek okula girişi yasaklanmıştı.