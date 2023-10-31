Akşam Postası / 31 Ekim 2023

Gazzeli yetkililer: İsrail Cibaliya kampını vurdu, en az 100 ölü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in, Cibaliya mülteci kampını bombaladığını ve ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avukatlardan HSK’ya Can Atalay çağrısı: Bu bir suç ihbarı

Gezi Parkı davasında mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının uygulanmamasına avukatlardan tepki geldi.

29 Ekim konuşması nedeniyle hedef gösterilen öğretmen salıverildi

TED Antalya Koleji’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle dün gözaltına alınan öğretmen E.K. salıverildi.

Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten dördüncü ülke olacaktır” dedi.

Özgür Özel’e göre Kürt seçmene ulaşmanın önündeki engel Kılıçdaroğlu

CHP liderliğine aday olan grup başkanı Özgür Özel, Kürt seçmenle ‘kırgınlığı’ aşmanın yolunun Zafer Partisi’yle gizli protokol imzalayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesi olduğunu söyledi.

‘Renkli kodlar ve tweet’ler’ yetmiyor: Bursa’da doktora yumruklu saldırı

Bursa Şehir Hastanesi’nde uzman doktor Nihan Alkış, hasta yakını T.E. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Doktorun tedavisi sürerken T.E. gözaltına alındı.

‘Ezidi çocuk IŞİD’lilere verildi’ haberlerine engelleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internette satılığa çıkarılan korumasındaki Ezidi çocuğun IŞİD’lilere verilmesine dair haberlere erişim engeli getirdi.

Bakan Şimşek’ten ‘vergi düzenlemesi’ sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi kanunu gözden geçirdiklerini söyledi.

Bloomberg HT anketi: Enflasyonda yeni zirve bekleniyor

Bloomberg HT’nin ekim beklenti anketine göre yıllık enflasyonun artışı sürecek ve yeni zirveye çıkacak.

Gerekçe ‘tehdit’: Fransa’da polis peçeli bir kadını vurdu

Fransız ‘terörle mücadele’ polisi Paris’te peçeli bir kadını etraftakileri ‘tehdit ettiği’ gerekçesiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır.

2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan’a ‘kaldı’

2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya aday tek ülke kaldı: Suudi Arabistan.