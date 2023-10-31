Bloomberg HT anketi: Enflasyonda yeni zirve bekleniyor

Bloomberg HT’nin ekim beklenti anketine göre yıllık enflasyonun artışı sürecek ve yeni zirveye çıkacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylülde yıllık enflasyon yüzde 60 eşiğini aşmış, yüzde 61,5 olarak yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Aylık enflasyonsa yüzde 4,75 seviyesine gerilemişti.

Bloomberg HT’nin ekime dair enflasyon anketi sonuçlandı.

26 kurumun ‘medyan’ beklentisi, ekim enflasyonunun aylık yüzde 4, yıllık yüzde 62,2 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.

Ekim enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 3,2, en yüksek yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 63,5, en düşük tahmin yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Ankette piyasa katılımcılarına yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu. 22 kurumun katıldığı ankette medyan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,6 oldu. 2024 sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 43 oldu.

Ayrıca 20 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.

*Medyan: Veri dizisi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan değer.