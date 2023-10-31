Gerekçe ‘tehdit’: Fransa’da polis peçeli bir kadını vurdu

Fransız ‘terörle mücadele’ polisi Paris’te peçeli bir kadını etraftakileri ‘tehdit ettiği’ gerekçesiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır.

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BBC‘ye konuşan polis kaynağı kadının kendisini havaya uçurmakla tehdit ettiğini söyledi. Kaynağın aktardığına göre kadın polisin emirlerine uymamış, bunun üzerine polis sekiz kez ateş açmış.

Karnından vurulan kadının durumu kritik.

Hükümet sözcüsü Olivier Véran kadının ‘peçe taktığını’ ve ‘cihatçı imalar içeren saldırgan ifadeler’ kullandığını söyledi.

İki ayrı soruşturma

Yetkililer iki soruşturma başlattı. Biri kadının eylemleriyle ilgili, diğeriyse polisin ateşli silah kullanmasının haklı olup olmadığını tespit etmek için.

Bu ayın başlarında Fransa’nın kuzeyindeki bir okulda “Allahu Ekber” diye bağırdığı bildirilen bir saldırgan tarafından bir öğretmen öldürülmüş ve iki kişi de ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Fransa terörle mücadele güvenlik alarmını en yüksek seviyeye çıkarmıştı.