İki tıp öğrencisi, okudukları fakültenin hastanesinde temizlikçilik yapıyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi’nde okuyan iki genç, bir yandan da aynı fakültenin hastanesinde temizlik personeli olarak çalışıyor.

Ahmet Selçuk Maral (solda) ve Mehmet Caner Bahçivancı… Fotoğraflar: AA

21 yaşındaki Ahmet Selçuk Maral ve Mehmet Caner Bahçivancı iki sene önce aynı dershanede eğitim alarak bir yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na, (YKS) bir yandan da Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlandı.

YKS’de sağladıkları başarıyla DÜ Tıp Fakültesi’ni kazanan gençler, aynı yıl KPSS puanlarıyla da fakülte hastanesinin destek personeli alımına başvurdu.

Gençler, iki yıldır tıp eğitimi gördükleri fakültenin hastanesinde hazirandan bu yana temizlik personeli olarak çalışıyor.

‘Burada doktor olarak başlayacağım’

Üniversiteyi kazandığında ailesine yük olmamak için KPSS’ye de hazırlandığını söyleyen Maral, şunları kaydetti:

“Hem tıp öğrencisi hem de hastanenin temizlik görevlisi olduğum için mutluyum. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Aileme yük olmuyorum. Yarın okulumu bitirdiğimde burada doktor olarak başlayacağım. Mesai arkadaşlarımızla da ağabey kardeş gibiyiz, bizi çok seviyorlar.”

Çantamıza sığdırdığımız önlükler…

Mehmet Caner Bahçivancı da eğitim görürken beyaz önlük giyindiklerini, ders dışında hastanede temizlik yaparken de önlük değiştirdiklerini belirterek bundan da gurur duyduklarını söyledi:

“Ailemiz, çevremiz bu konuda bizimle gurur duyuyor. Yaşadığımız mutluluk kelimelere sığmıyor. Hem kütüphanede çalışıp, aynı kütüphaneyi bizim temizlememiz… Çantamıza sığdırdığımız önlükler hem derslerimizi hem de mesaimizi sağlıyor. Aynı zamanda hastanemizi erken dönemde tanımış oluyoruz.”

Derste hoca, hastanede amir

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç iki öğrencinin sınıfta hocası hastanede idari amiri olduğunu kaydetti: “Tıp fakültesinde okuyabilmek ve ileride doktor olmak için ailelerine katkı sunabilme açısından işlerini yapmaları hakikatten gurur verici. Arkadaşlarımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ahmet ve Mehmet Caner hem fakültede derslerinde başarılı olan iki öğrencimiz hem de hastanemizin temizliğini emanet ettiğimiz arkadaşlarımız.”