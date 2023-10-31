Avukatlardan HSK’ya Can Atalay çağrısı: Bu bir suç ihbarı

Gezi Parkı davasında mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının uygulanmamasına avukatlardan tepki geldi.

İstanbul adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) kararı uygulamayan heyet hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Diken

Çağlayan’daki İstanbul adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar “Can Atalay meclise” yazılı bir pankart taşıdı. Avukatlar, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin topu Yargıtay’a atmasıyla ilgili şöyle konuştu:

‘Gezi kini hâlâ bitmemiş’

Avukat Kemal Aytaç: Hukuk adına ne söyleyebiliriz bilmiyoruz. Bu siyasi iktidar Gezi’ye olan kinini ve öfkesini hâlâ bitirememiş, ne yapıp edip Can Atalay’ı içeride tutmaya çalışıyor, bunun için her türlü numarayı çeviriyor. Özgürlükten yana olan insanlar olarak bu karanlığı yeneceğiz.

‘Hukuksuz kararlar anılacaklar’

Avukat Alp Selek: Avukatlar, adalet sarayının haksızlığını konuşuyor. Can’ı küçüklüğünden bu yana tanırım. Milletvekilliğini en güzel yapacak kişiydi ama bunu yaptırmıyorlar. Bir mahkemenin duruşmadan kaçması ne demek anlamıyorum. Hukuksuz karar vermekle anılacaklarından dosyayı Yargıtay’a yolladılar. Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde halk sokaktaydı, tıpkı Gezi Parkı’nda olduğu gibi. İktidar bayramın kutlanmasını istemiyordu. Şimdi devlet kimin hakkında dava açacak?

‘Bu bir suç ihbarıdır’

Avukat Volkan Gültekin: Birçok insan için uygulatmaya çalıştığımız kararı meslektaşımız için uygulatamıyoruz. Mahkeme başkanı, karar vermemek, hürriyet gaspına devam etmek için keyfi bir yazıyla görevini yapmamıştır. Kararı uygulamayan mahkeme suç işlemiştir. Diğerleri de görevini yapmayarak suç işlemiştir. Bu basın açıklaması bir suç ihbarıdır. Kararı uygulamayan mahkeme hakkında hukuk işler kılındığında Hakimler ve Savcılar Kanunu’ndaki izin prosedürü de işlemeyecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu, AYM kararını uygulamayan heyet hakkında soruşturma başlatabilir.

‘Hukuk gargarası’

Avukat Veysi Eski de AYM kararını uygulamayan mahkeme heyetinin ‘yorum kakafonisi’ ve ‘hukuk gargarası’ yaptığını söyledi. Eski, tutuklu eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski HDP eşbaşkanı Figen Yüksekdağ’ın da aynı nedenlerle tahliye edilmediğini belirterek “İktidar Kürt mahallesinde denediği bir şeyi Gezi’de uyguluyor” diye konuştu.