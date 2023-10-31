Can Atalay, AYM’ye çalım atan mahkemeye karşı HSK’yı göreve çağırdı

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen tutuklu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘derhal serbest bırakılması’ yönündeki kararına uyulmamasına çıkışarak mahkemenin topu Yargıtay’a atmasının Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) soruşturulmasını istedi.

Çizim: Yıldıray Çınar

AYM Gezi Parkı davasından mahkumken Hatay’dan milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim’de görüşmek üzere toplanmış, bir üyenin dosyaya hazırlanamaması nedeniyle görüşmeyi 25 Ekim’e ertelemişti. AYM 25 Ekim’de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararının 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştığı, günlerdir AYM kararını uygulaması beklenen mahkemenin ise karar için topu Yargıtay’a attığı ortaya çıkmıştı.

Can Atalay’dan açıklama

Atalay’ın karara tepkisi X (Twitter) hesabından paylaşıldı.

Atalay’ın mesajı şöyle:

*25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak ‘ikili devlet’ anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız.

*İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye ‘gereği için‘ göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.

*Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir ‘irade‘ var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan Devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?

*Üyesi olduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu yargı kararıyla oluşan hak ihlalinin giderilmesi için verilen karara uyulmayarak ihlalin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet ediyorum.

*TBMM’yi yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum.