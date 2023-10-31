Gazzeli yetkililer: İsrail Cibaliya kampını vurdu, en az 100 ölü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in, Cibaliya mülteci kampını bombaladığını ve ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından, İsrail ağır bir karşı saldırı başlatmıştı.

AA’nın Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığına göre İsrail ordusu kentin kuzeyindeki Cibaliya mülteci kampını vurdu. Saldırı sonucunda en az 100 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirldi.

Gazze’li yetkililer, önceki haftalarda İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırı iddiasını reddeden İsrail yönetimi, patlamanın İslami Cihad’a ait kısa düşen bir füzeye ait olduğunu öne sürmüştü. Örgütse bu suçlamayı reddetmişti.