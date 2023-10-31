İptal edilen seçimi hatırlatan İmamoğlu: Rakibimi biliyorum, anlamışsınızdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen İBB seçimlerini hatırlatarak “Ben bu arada rakibimi de biliyorum. Tekrar altını çizeyim. Siz de anlamışsınızdır” dedi.

Ekrem İmamoğlu. (AA)

31 Mart 2019’da düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal etmesi üzerine 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimde AKP’li Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark atarak tekrar kazanmıştı.

Ara dönemde İBB’ye bugünün içişleri bakanı, dönemin İstanbul valisi Ali Yerlikaya kayyım olarak atanmıştı.

‘Büyükçekmece Çevre Projesi Tanıtım’ ve ‘Silivri Selimpaşa Alt Geçit Açılış’ törenlerinde konuşan İmamoğlu, iptal edilen seçimi hatırlatarak şunları dedi:

“Üç ayımızı çaldılar. Bu, ‘çaldılar’ lafını kullanıyorum, çünkü tescilli. Niye tescilli? Vallahi çaldılar. Yani hakkımız olan seçimi elimizden aldılar. Sanırım bu demokrasi tokadını yedikten sonra, hukuka müdahale edip, böyle saçma sapan davalarla, ‘Ekrem’in önüne nasıl taş koyarız, set koyarız’ akıl tutulmalarını yaşamazlar. Yaşattıklarında nasıl fark yediklerini bir kez gördüler. Eğer bir kez daha görmek istiyorlarsa, ‘Hadi yapın bakalım’ diyorum, hadi bakalım tenezzül edin, bakın ne oluyor? Tavsiyem şu; biz, milletin bileğiyiz. Bilek güreşine hazırız. Mertçe güreşimizi yapalım. Mertçe siyasi mücadelemizi yapalım. Yarışımızı yapalım. Mertçe yarışın kazananı kaybedeni fark etmez. Bu sahayı sağlayın. Bakalım ne olacak? Ben ne olacağını biliyorum. Size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum. Tekrar altını çizeyim. Siz de anlamışsınızdır.”

İçişleri bakanı olarak atanmasından sonra suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar özellikle muhalif seçmende Yerlikaya beğenisi artırmıştı.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının resmi düzeyde yeterince coşkuyla kutlanmaması eleştiri çekerken Yerlikaya’nın paylaşımı beğeni toplamıştı.

AKP’nin İBB başkan adayı için öne çıkan diğer isimler eski çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski ulaştırma ve altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu.