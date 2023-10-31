Erdoğan ateşkes istedi: İsrail bir an önce durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in ‘bir an önce durdurulması gerektiğini’ belirterek, kalıcı barış için sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasındaki konuşmada, günlerdir süren ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail-Filistin savaşına değindi.

“ABD ve Avrupa’nın koşulsuz desteğini alan İsrail, insanlık suçu işliyor” diyen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Gazzelli kardeşlerimize hediyemiz olan dostluk hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı. İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu. Kanser hastaları ilaca erişim imkanını yitirdi. Savaşta hastanelere dokunulmaz. Ülkenin sağlık altyapısı çökertilmez. Devlet ile örgüt arasındaki fark budur. Devletler, savaş hukukuna uymak zorundadır. İsrail devlet aklını yitirdi.

*Gazzeliler kıyıma uğruyor. İnsan haklarının beşiği olma iddiasındaki aktörler bu kıyıma destek veriyor.

*İsrail’in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze’de yaşanan savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük Filistin mitingiyle Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğunu gösterdik.

*Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. İlgili tüm tarafların iştirakleriyle düzenlenecek, Filistin-İsrail Uluslararası Barış Konferansı’nın bunun için en uygun platform olacağı kanaatindeyiz. Böyle bir adım atılması halinde Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız.