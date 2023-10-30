Türkiye İsrail’i ‘şiddetle’ kınadı: Hastanenin koordinatlarını paylaşmıştık

Türkiye, Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı nedeniyle İsrail’i ‘şiddetle kınadı.’

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AA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki kanser hastalarına hizmet veren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

“İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz” denen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekun hedef almaktan vazgeçmelidir.”