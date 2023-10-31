29 Ekim konuşması nedeniyle hedef gösterilen öğretmen salıverildi

TED Antalya Koleji’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle dün gözaltına alınan öğretmen E.K. salıverildi.

Görsel: Twitter

E.K.’nin “Herkesi ‘Türkiye Yüzyılı’ masalına herkesi inandırmaya çalışanlar… Cumhuriyet’i yok etmeye çalışıyorlar” dediği konuşması dün gün boyu sosyal medyada dönmüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da görüntüyü “Tebrikler öğretmenim” diye paylaşmıştı.

TED Antalya Kolejinde 29 Ekim sabahı bir Cumhuriyet öğretmeni konuşuyor. Tebrikler öğretmenim….⁦@zaferpartisi⁩ ⁦@tedantalyakolej⁩ pic.twitter.com/sLyAA8bWvb — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 29, 2023

E.K.’nin sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından Antalya başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Gözaltınana alınan öğretmen için Antalya Emniyet Müdürlüğü‘nün açıklamasında ‘‘Türkiye Yüzyılı’nın hedef alındığı, eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek ayrıştırıcı tutum sergilendiği‘ öne sürülmüştü.

“29 Ekim 2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji’nde bir kadın şahsın ‘Cumhuriyet Kutlamaları’ sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, ‘Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.’ şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, Şüpheli E.K. isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılmaktadır.”

E.K. bugün adliyeye sevk edildi.

Diken’e konuşan Antalya Baro Genel Sekreteri Özhan Karazeybek, E.K’nın adliyedeki işlemlerden sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Ne demişti?

E.K. konuşmasında şunları söylemişti:

“Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet’in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, ‘Türkiye Yüzyılı’ masalına herkesi inandırmaya çalışanlar…

Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?

Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyeti’nin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi yaradana?

Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?

Cumhuriyet’in göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve ‘en önemli geleceğim’ dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”