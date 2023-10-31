Husiler İsrail’e füzeli saldırıları üstlendi

Yemen’deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail’e düzenlenen saldırıları üstlendi.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda füze ve İHA’larla İsrail’i hedef aldıklarını söyledi.

AA’nın haberine göre Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini söyleyen Seri, İsrail’in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen’de Eylül 2014’ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail’e yönelik saldırıları üstleniyor.

İsrail ordusu, Kızıldeniz’den İsrail’e atılan karadan karaya füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermemiş ancak İsrail medyası saldırının arkasında Yemen’deki İran destekli Husilerin olduğunu yazmıştı.

Ne olmuştu?

ABD’li yetkililere göre Hamas-İsrail savaşının kızışmasından sonra İran destekli güçler, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de bu tür saldırılarda artışın olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki günlerde bu saldırıların önemli ölçüde tırmanması olasılığından derin endişe duyuyoruz” demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırılarla bir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.